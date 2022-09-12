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افتتاح مركز عكاشة للطب النفسي بجامعة عين شمس بعد تطويره.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت جامعة عين شمس، منذ قليل، بافتتاح مركز عكاشة للطب النفسي بعد تطويره وتجديده، بمستشفيات الجامعة ، وذلك بحضور د. أحمد عكاشة مؤسس مركز الطب النفسي بالجامعة، والدكتور عوض تاج الدين، والدكتور أسامة منصور القائم بعمل عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور طارق يوسف نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية للمشروعات.

 

كما شهد الحفل نواب رئيس الجامعة و ود.مها سيد مدير مركز عكاشة للطب النفسي والدكتور طارق عكاشة أستاذ الطب النفسى و المشرف على أعمال التطوير، ومديرو المستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام ولفيف من الأساتذة والأطباء والمتخصصين، كما شهد الحفل ، الدكتور أشرف حاتم ، والدكتور أحمد ذكى بدر.

 

يذكر أن مركز عكاشة للطب النفسى يقوم بتقديم الرعاية الطبية النفسية عالية الجودة للمرضى النفسيين وضحايا الإدمان ، وهو مركز تابع لمستشفيات جامعة عين شمس ومخصص للإقامة قصيرة المدى.

 

ويتعاون المركز مع الجمعية العالمية للطب النفسى للبحوث والتدريب فى الطب النفسى ، ومنظمة الصحة العالمية للبحوث والتدريب فى الصحة النفسية .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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