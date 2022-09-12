شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يفتتح ورشة عمل لجنة الإصلاح التشريعى بعنوان البيئة وتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المستشار عمر مروان وزير العدل ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، صباح اليوم، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورشة العمل التي تنظمها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بعنوان "البيئة وتغير المناخ بين الواقع والمأمول" في ضوء رؤية مصر للبيئة والمناخ 2030.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على الاستعداد لقمة المناخ ال27 التى تستضيفها مصر فى شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر.