شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يستقبل مفتى الجمهورية لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بمقر الوزارة، وقدم مفتى الجمهورية التهنئة إلى اللواء هشام آمنة على توليه مسئولية وزارة التنمية المحلية، داعياً المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة الوطن والمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .

ومن جانبه تقدم وزير التنمية المحلية بخالص شكره وتقديره لمفتى الجمهورية لحرصه على تقديم التهنئة له ، وأشاد اللواء هشام آمنة بالدور المهم الذى تقوم به دار الإفتاء المصرية في حفظ استقرار المجتمع وتوعية أبناء الشعب المصرى على النهج الدينى الوسطى وتحقيق الريادة المصرية في مجال الإفتاء في الداخل والخارج.

كما أثني مفتي الجمهورية علي بعض مجالات عمل وتعاون وزارة التنمية المحلية مع عدد من المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والأهلية لتنفيذ بعض البرامج والمشروعات المجتمعية مثل مشروع " قيم وحياة " لتوعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية في بعض محافظات الجمهورية والذي يأتي في إطار اهتمام رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصرى .