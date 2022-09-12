بالأسماء.. 10 مصابين في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف، اليوم الإثنين.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي قبلي كمين سمسطا بحوالي 3 كيلومترات، اتجاه القاهرة.

دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة حمدي محمد علي، 22 عامًا، جروح وكدمات، وعلي محمود أبو الغيط، 22 عامًا، جروح و كدمات، ومحمد عاطف منصور، 22 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وحمدي محمود سيد، 50 عامًا، تاجر، جروح وكدمات، وبكري محمد علي، 30 عامًا، سائق، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وهشام مسعود عبد الحميد، 28 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وإبراهيم صلاح الدين إبراهيم، 20 سنة، مصابًا بجروح و كدمات، وأيمن شحاتة حسن، 46 عامًا، تاجر ملابس، مصابًا بسحجات وكدمات، ومحمد حسنى محمد يوسف، 24 عامًا، طالب بكلية تجارة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وصلاح احمد إبراهيم، 52 عامًا، تاجر، مصاب بكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وحرر محضر بالواقعة.