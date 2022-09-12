اختبارات لضم أصوات جديدة لكورال أطفال الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- الخليج 365:

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ضمن خطتها الهادفة إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين وخلق جيل جديد قادر على حفظ الهوية الفنية، عن إجراء اختبار لضم عدد من الأصوات الواعدة من الجنسين لكورال أطفال الأوبرا.

ويشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ممن تتراوح أعمارهم بين 6 وحتى 12 عاماً وتقدم طلبات الالتحاق مرفق بها شهادة ميلاد مميكنة للطفل وصورة شخصية حديثة وصورة الرقم القومى لولي الأمر، وتستقبل الطلبات من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا خلال الفترة من 12 سبتمبر حتى 19 سبتمبر بمكتب فرقة عبد الحليم نويرة التابع للأدارة المركزية للموسيقي الشرقية بالمبنى الإداري الجديد.

وعلى الراغبين في التقدم الاستعلام من خلال الصفحة الرسمية لدار الأوبرا المصرية على فيس بوك أو من خلال تطبيق واتس آب للرقم التالي 01000836984

جدير بالذكر أن كورال أطفال الأوبرا تأسس عام 1989 تحت إشراف الراحلة الدكتورة رتيبة الحفني ليكون نواة لتخريج جيل جديد من الفنانين الموهوبين ولتحقيق عدة أهداف تربوية واجتماعية وقومية منها الارتقاء بالمستوى الفني والثقافي وتنمية الحس القومي لدى الأطفال وتفريخ مجموعة من نجوم الغناء في مصر للمشاركة في العديد من العروض التي نظمتها دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة.