لأول مرة بالصعيد.. تشغيل أحدث كاميرا لتصوير قاع العين لحديثي الولادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تشغيل أحدث جهاز لتصوير قاع العين وفحص الشبكية لدى الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة (.Ret. Cam) بمستشفى سوهاج التعليمي، حيث يعتبر الجهاز الوحيد من نوعه في محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، والثاني داخل وحدات الهيئة بعد معهد الرمد التذكاري بالجيزة.

وأوضح السودة، في بيان اليوم، أن الهيئة دائما تسعى لتوفير أحدث الأجهزة بالعالم داخل وحداتها نظرا لتمتعها بكوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والتدريب، وقادرون دوما على التعامل مع هذه التقنيات الحديثة ودخولها الخدمة فور وصولها، دون الحاجة إلى انتظار التدريب أو التعرف على هذه الأجهزة، بل وقيامهم بتدريب شباب الأطباء بالهيئة لخلق أجيال متعاقبة بنفس الكفاءة والمستوى التدريبي المتميز.

وأكد أنه بعد أن تم تشغيل أحدث كاميرا بالعالم لتصوير الشبكية لدى الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين بمعهد الرمد التذكارى بالجيزة لخدمة المرضى بالقاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة، كان التوجه نحو تشغيل الجهاز الثانى لخدمة أهلنا بمحافظات الصعيد.

وكشف السودة، أن قيمة الجهاز تبلغ حوالى ٢ مليون جنيه مصرى، وتم اختيار مستشفي سوهاج التعليمي لتمتعه بموقع متوسط بمحافظات الصعيد، ووجود نخبة من الأساتذة المتخصصين القادرين على تقديم هذه الخدمة بالكفاءة المطلوبة، وتم تدشين حملة للاكتشاف المبكر والعلاج للاعتلال الشبكى لدى الأطفال حديثي الولادة للحفاظ على عيون أطفالنا وإنقاذها قبل فوات الأوان، لخلق جيل قادر على خدمة وطنه فى المستقبل.

وأفاد الدكتور وائل الدرندلي، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، بأنه فى إطار التكامل والتعاون بين وحدات الهيئة تم تقديم كل الدعم التدريبي واللوجستى من أساتذة معهد الرمد التذكارى لزملائهم بمستشفى سوهاج التعليمى، حيث لم تدخر ا.د حنان الغنيمي عميد المعهد أي جهد فى تقديم الدعم اللازم، وكذلك نوابها د. حازم النشار ود. نجلاء حسن ود. أيمن الغنيمى ود. هبة متولي نائب المدير لمركز عيون الاطفال بالمعهد.

وأشاد الدكتور أحمد عز العرب مدير مستشفى سوهاج التعليمي، بالدعم الدائم للمستشفى من قبل قيادات الهيئة وعلى رأسها أ د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، وخاصة للتخصصات الرمدية الدقيقة مثل الشبكية وشبكية الأطفال والمبتسرين، وكذلك الأساتذة والزملاء فى معهد الرمد التذكارى لما قدموه من دعم غير محدود فى التدريب والتعليم والتأهيل، وكذلك كافة قطاعات الوزارة لتحقيق التطوير المستمر فى الخدمات المقدمة من خلال التعاون والتكامل مع كافة القطاعات الصحية محافظة سوهاج.

وأضاف د. محمد شيخون أحمد استشاري الشبكية ورئيس وحدة الشبكية وعيادة الشبكية للأطفال المبتسرين، أنه فور تشغيل الجهاز تم تصوير وفحص أول حالة لطفلة عمرها شهر، مولودة على ٣٢ أسبوعا من الحمل بعد خروجها من الحضانة وتعرضها للأكسجين بالحضانة، لنعلن بذلك عن دخول هذه الخدمة المتميزة والمتفردة بالمستشفى لخدمة كل أهلنا بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال عيادة الشبكية وعيادة الشبكية للأطفال المبتسرين على أيدى فريق متميز وهم ا.د محمد شيخون أحمد استشاري الشبكية ورئيس الوحدة، د. ديفيد بخيت أخصائي الرمد، د. اسماء ابراهيم، د. مريم كمال، د. محمد عويس، د. علياء عبد الناصر، د. دينا جابر، وفريق التمريض المتميز وعلي رأسهم مس سناء سالمان مشرفة القسم ومشرفة الوحدة مس أماني عبد المعز، مس أميمة ناصر، مس آية طلعت ، وذلك بالتعاون مع الزملاء بقسم الأطفال والمبتسرين ا.د باسم مفيد رئيس القسم ، د احمد عبدالسلام مشرف وحدة الأطفال المبتسرين.