وزير الإسكان يُصدر 12 قرارا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قرارا وزاريا لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي المملوكة للهيئة داخل كردون القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة جهود الوزارة، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة والجهات التابعة، في إزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة.

ونصت القرارات، على إزالة التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطع أراض بحري طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي وغرب مدخل قرية رمسيس وقرية آمون السياحية داخل حدود القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة مبانٍ دور أرضي وأسوار بمساحات مختلفة، بدون سند ودون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

كما نصت القرارات على أن يتولي جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كلً من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

وفي سياق متصل، تم استمرار شن حملات لإزالة التعديات والإشغالات وغلق وتشميع ورفع عدادات المرافق عن الأنشطة المخالفة بمدن ( 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة – السادات - الشروق – العبور – بدر – السويس الجديدة - دمياط الجديدة – العاشر من رمضان ).

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم شن حملات مكثفة من الإدارات المعنية بالجهاز بالتعاون مع قيادات شرطة ومباحث التعمير، أسفرت عن تنفيذ ١٩٧ قرار إزالة إشغالات بالمولات التجارية وغلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء بالعمرانية الأولى والثانية والحى المتميز والمولات التجارية على المحور المركزى بالكامل ومنطقة المعارض أمام الجهاز، والتصدي للمخالفات والإشغالات بمنطقة المحور المركزي ومحور جمال عبدالناصر، وتنفيذ ٥٦ قرار غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لـعدد من المحال للعمل بدون رخصة تشغيل، وقراري إزالة لتحويل النشاط من سكنى إلى تجارى بالحي الثالث.

وصرح المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأن إدارات التنمية والتراخيص ورئاسة الأحياء والأمن بالجهاز قاموا بحملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة مخالفات بناء وتغيير نشاط، وشملت الحملة مناطق وأحياء ربوة أكتوبر، المنطقة السادسة ابني بيتك سابقاً، وأسفرت عن تنفيذ ٩ قرارات إزالة متمثلة في البناء على الردود الخلفي، وأخري بالردود الأمامي، وكذا إزالة مبنى مخالف مكون من 3 طوابق، كما أسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة إشغالات وتغيير نشاط لعدد من المباني السكنية والتي حولها أصحابها لأنشطة تجارية، بالإضافة لرفع عدادات المرافق عن المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه تم تشكيل حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع، أسفرت عن إزالة مخالفات بناء بالحيين الثالث والخامس ورفع اللافتات المخالفة والإشغالات، كما تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات المرافق لبعض القطع المخالفة بالحي الثالث لاستغلال البدرومات في غرض غير المخصص من أجله القطع (مخازن)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والتحفظ علي الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

وقامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، بمتابعة أعمال لجنة استرداد الأراضي بالجهاز، حيث تم استرداد قطعة أرض صناعية بالمنطقة الصناعية بعتاقة بإجمالي مساحة ٣٣٨٨م٢، تنفيذاً لقرارات سحب الأراضي لعدم إثبات الجدية في إقامة المشروعات.

وصرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأن لجنة الإشغالات قامت بشن حملة ليلية مكبرة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة والإدارات المعنية، وتم التحفظ على عربات تقديم المشروبات المتواجدة ببعض الطرق بالمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وصرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالتعاون مع قوة قسم شرطة مرافق المدينة، استهدفت مراجعة رخص التشغيل بمنطقة الورش الصناعية، وكذا إزالة التعديات بالممرات والردود الجانبية أثناء الحملة، موضحاً أن الحملة أسفرت عن تحرير 20 محضر مخالفة لأنشطة بدون تراخيص، بالإضافة إلى التحفظ على الإشغالات الموجودة أمام الورش والتى تتسبب في إعاقة الحركة المرورية للسيارات بإجمالى 12 محضر إشغال، كما تم شن حملة أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة لأعمال بنائية مخالفة داخل قطعة أرض سكنية بالمنطقة الخامسة عمارات بالمدينة، حيث تمثلت تلك المخالفات فى تنفيذ زيادة للنسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأضاف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ 52 قرار إزالة وغلق وتشميع بالحي الثالث، مشيراً إلى أنه أثناء مرور إدارة الأمن والأحياء لوحظ قيام صاحب قطعة أرض بالحي الأول، المجاورة الثالثة، بعمل شدة خشبية لبناء دور مخالف بالروف، وعلى الفور تم إزالة وتكسير الشدة الخشبية وإزالة الحديد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وصرح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم شن حملة مكبرة من الإدارات المعنية وشرطة التعمير وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة، أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لـ20 محلا تجاريا بمنطقة ورش الحى الثانى، ومحور خدمات الحى السادس لمزاولة أنشطة بدون استخراج رخصة تشغيل من الجهاز.

وأضاف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق وإدارة الأحياء السكنية قاموا بتنفيذ 43 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات واستحواذات وتعديات بقطع أراضٍ سكنية لمخالفة النشاط السكني إلي تجارى بالحي 12 منطقة ابني بيتك، كما تم رفع وإزالة حالات الإشغالات من الباعة الجائلين بمنطقة الأردنية والطرق الرئيسية بالمدينة.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع، أسفرت عن تنفيذ 22 قرار غلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء وإزالة إشغالات وتعديات بالحي السادس، لمخالفة اللوائح العقارية وشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

وأكد مسئولو أجهزة المدن مواصلة شن الحملات للقضاء على الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الجمالي للمدن الجديدة.