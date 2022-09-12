نائب وزير الإسكان يناقش مع البنك الأوروبي موقف تنفيذ برنامج توسعات الصرف الصحي للقري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة مدير البنية التحتية بإفريقيا والشرق الأوسط بالبنك، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، لبحث ودراسة موقف تنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة بالمرحلة الأولي من برنامج توسعات الصرف الصحي للقري الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، والممول من خلال شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي)، بقيمة حوالي 300 مليون يورو.

وأوضح نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أنه تم استعراض نطاق أعمال المشروع، وموقف التنفيذ الحالي لجميع النشاطات المتعلقة بالبرنامج، وتم مناقشة المعوقات التي يواجهها البرنامج لتنفيذ تلك النشاطات، مؤكدا ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية بتنفيذ أعمال البرنامج لتذليل تلك العقبات، وتحقيق أهداف البرنامج.

وأشار، إلى ضرورة متابعة البرنامج الزمني التفصيلي لتنفيذ النشاطات، للحفاظ على تزامن تنفيذ الأعمال بالبرنامج، مع المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الفيوم، وذلك لتعظيم الاستفادة من تنفيذ المشروعات، والتأكد من وصول جميع الخدمات للمواطنين.

وفى ختام اللقاء، توجه الدكتور سيد إسماعيل، بالشكر إلى ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، علي الجهد المبذول، وتمويل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقطاع المرافق بالوزارة، كأحد شركاء التنمية المساهمين في نجاح وتحقيق أهداف القطاع.