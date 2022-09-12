شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يستقبل السفير السعودي بالقاهرة لدعم التعاون العلمى والبحثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لبحث سبل دعم علاقات التعاون العلمي والبحثي بين مصر والسعودية، بحضور الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، والدكتور أحمد الفريح المستشار الثقافي بالسفارة السعودية بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين في العديد من المجالات، منها التعليمية والعلمية والثقافية والبحثية، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية، وحرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التى تواجههم.

وخلال اللقاء، استعرض د. أيمن عاشور منظومة التعليم الجامعي في مصر والتي تتنوع ما بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، وأفرع الجامعات الدولية، لافتًا إلى جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء بفروعها الثلاثة في الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، مؤكدًا أن إنشاء الجامعة في مصر يعد نقلة نوعية في مجالات التعاون بين مصر والسعودية؛ لمساهمتها في توطيد العلاقات بين الجانبين، موضحًا أن الجامعة تتميز بكثرة الإقبال عليها من الطلاب الراغبين بالدراسة بالجامعات المصرية.

وأكد د. أيمن عاشور على أهمية تبادل الخبرات بين الطرفين، فضلًا عن تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، منوهًا إلى أهمية التنسيق بين الجانبين المصري والسعودي؛ للوصول لرؤى مستقبلية مشتركة؛ بهدف حل المشكلات البحثية بالمنطقة.

ناقش الجانبان استعدادات إقامة حفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة، والتي تستضيفها مصر خلال شهر أكتوبر 2022، بحضور وزيري التعليم العالي المصري والسعودي.

كما ناقش الجانبان أخر تطورات مشروع تدشين كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة؛ بهدف بناء جسور التواصل فى مجال البحث العلمي، فضلًا عن تبادل الخبرات فى المجالات ذات العلاقة بالدراسات الإسلامية بين جامعتي القاهرة والإمام محمد بن سعود الإسلامية، بما يعكس رغبة البلدين الشقيقين فى إبراز وتعزيز دورهما الرائد فى دعم قضايا الأمة الإسلامية والدفاع عن مبادئها.

ومن جانبه، أشاد السفير السعودي بالروابط التاريخية بين البلدين، وأهمية التعاون فى المجالات العلمية والبحثية، مؤكدًا حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يحقق أهداف التنمية والنهضة العلمية للبلدين، مؤكدًا على أهمية التعاون والتكامل بين الجامعات المصرية ونظيرتها السعودية.

وفي ختام اللقاء، نقل السفير السعودي للسيد الوزير شكر وتقدير الطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية على دعم الوزارة المتواصل من خلال قطاع الشئون الثقافية والبعثات - الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين في تذليل كافة العقبات، وتيسير دراستهم بمصر.