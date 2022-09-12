شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصاد القاهرة" تنظم المؤتمر الدولي للإحصاء والنمذجة في العلوم الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، المؤتمر الثالث والثلاثون للإحصاء والنمذجة في العلوم الاجتماعية والإنسانية، والذي تنظمه الكلية سنويًا منذ عام 1989، وذلك في مقر الكلية بجامعة القاهرة غدا الثلاثاء 13 سبتمبر 2022م.

وسيناقش المؤتمر الذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأ.د. محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونسيف – مصر، العديد من المحاور والأوراق البحثية والدراسات العلمية التي أعدها علماء ومتخصصون في علم الإحصاء.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية، أهمية المؤتمر للباحثين خاصةً وأنه يستقطب عدد كبير من المتخصصين والعلماء في مجال علم الإحصاء على المستوي المحلي والإقليمي والدولي، وذلك لمناقشة العديد من الأوراق العلمية التي تتناول أحدث التطورات والمستجدات في هذا العلم الهام، لافتًا إلى أن المؤتمر سيناقش 18 بحثًا وورقة علمية تغطي الموضوعات المتعلقة بالإحصاء التطبيقي والإحصاء الحيوي والنظريات الإحصائية؛ منهم 3 أبحاث خاصة بالباحثين الشباب. هذا وبالإضافة إلى عقد ندوة بعنون " Evidence and Statistics for Children" بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

وأوضح عميد الكلية، أن فعاليات المؤتمر ستستمر على مدار يومين، لذا فهي تمثل فرصة كبيرة لتبادل الآراء والخبرات بين المهتمين وأهل الاختصاص حول أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال العمل الإحصائي، وخطوة مهمة في مسيرة بناء مستقبل أفضل للعمل الإحصائي في مصر.