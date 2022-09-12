شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع وفد المركز الدولى للأسماك تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلا من الدكتور أسامة ياسين المدير العام المؤقت للمركز الدولى للأسماك، والدكتور بابا يوسف أبوبكار رئيس مجلس الأمناء للمركز الدولى للأسماك، والدكتور أحمد نصر الله المدير القطرى للمركز الدولى للأسماك بمصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز، والأنشطة المستقبلية المقرر إقامتها في مصر.

وأكد وزير الزراعة، ضرورة أن يكون للمركز الدولي للأسماك دوراً ملموساً في تنمية الثروة السمكية في مصر وأفريقيا، نظرا لوجود المقر القطري للمركز بالقاهرة، كما طلب اعداد تقرير حول إنجازات المركز وأعماله خلال الفترة الماضية، ودوره في مجال تنمية الثروة السمكية وتنفيذ أهدافه، وفقا لاتفاقية إنشاؤه، فضلا عن اعداد خطة مستقبلية لتحقيق هذه الأهداف وأستغلال الأصول المخصصة للمركز لتعظيم الأستفادة منها والعمل على تطويرها وذلك فى أقرب وقت ممكن.

وأشار وزير الزراعة، إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة فى مركز البحوث الزراعية وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتعميق التعاون مع المركز الدولي للأسماك، ‏بما يسهم في دعم الثروة السمكية من خلال آليات محددة وواضحة.

ومن جهته أشار المدير العام للمركز الدولى للأسماك، إلى أهمية وجود المركز الدولى للأسماك بمصر والتعاون مع المؤسسات المصرية وعلى رأسها وزارة الزراعة، وما يطمح المركز الى تحقيقه لخدمة القطاع السمكى.

وأكد رئيس مجلس الأمناء للمركز الدولى للأسماك، أهمية التعاون المتبادل مع الدول الأفريقية وخاصة فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخCOP27 في نوفمبر المقبل، لافتا الى انه سيتم العمل على الأنتهاء من وضع الرؤية المطلوبة، والاخذ فى الأعتبار للنقاط التى يجب مراجعتها ومناقشتها بصورة كاملة فى اتفاقية الخاصة بتجديد استضافة مصر للمركز الدولى للأسماك.

ووجه وزير الزراعة، القائمين على قطاع الأسماك بالوزارة وبالتعاون مع المركز الدولي للأسماك بمراجعة الأتفاقية الأصلية والألتزامات الموجودة بها وتحديد الأدوار والمسئوليات كل الأطراف المعنية، مع الوضع فى الأعتبار مردود ذلك على المزارع السمكية والمصايد الطبيعية حتى يمكن لمس النتائج المرجو تحقيقها على أرض الواقع، حيث أكد وزير الزراعة على ضرورة تقييم اعمال المركز خلال الفترة الماضية، وما تم من انجازات على أرض الواقع، قبل تجديد الاتفاقية، الخاصة باستضافة مصر للمركز لفترة جديدة.