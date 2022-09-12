تشغيل أحدث كاميرا لتصوير قاع العين وفحص الشبكية بمستشفى سوهاج التعليمى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تشغيل أحدث جهاز لتصوير قاع العين وفحص الشبكية لدى الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة (.Ret. Cam ) بمستشفى سوهاج التعليمى، ويعتبر الجهاز الوحيد من نوعه في محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد ، والثانى داخل وحدات الهيئة بعد معهد الرمد التذكارى بالجيزة.

وصرح الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامةللمستشفيات والمعاهد التعليمية بأن الهيئة دائما تسعى لتوفير أحدث الأجهزة بالعالم داخل وحداتها نظرأ لتمتعها بكوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والتدريب ، وقادرون دوما على التعامل مع هذه التقنيات الحديثة ودخولها الخدمة فور وصولها ، دون الحاجة إلى انتظار التدريب أو التعرف على هذه الأجهزة ، بل وقيامهم بتدريب شباب الأطباء بالهيئة لخلق أجيال متعاقبة بنفس الكفاءة والمستوى التدريبي المتميز ، وبعد أن تم تشغيل أحدث كاميرا بالعالم لتصوير الشبكية لدى الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين بمعهد الرمد التذكارى بالجيزة لخدمة المرضى بالقاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة ، كان التوجه نحو تشغيل الجهاز الثانى لخدمة أهلنا بمحافظات الصعيد ، وتبلغ قيمة الجهاز حوالى 2 مليون جنية مصرى ، وتم اختيار مستشفي سوهاج التعليمي لتمتعها بموقع متوسط بمحافظات الصعيد ، ووجود نخبة من الأساتذة المتخصصين القادرين على تقديم هذه الخدمة بالكفاءة المطلوبة ، وتم تدشين حملة للاكتشاف المبكر والعلاج للاعتلال الشبكى لدى الأطفال حديثي الولادة للحفاظ على عيون أطفالنا وانقاذها قبل فوات الأوان ، لخلق جيل قادر على خدمة وطنه فى المستقبل.

وأفاد وائل الدرندلي نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بأنه فى إطار التكامل والتعاون بين وحدات الهيئة تم تقديم كل الدعم التدريبي واللوجيستى من أساتذة معهد الرمد التذكارى لزملاؤهم بمستشفى سوهاج التعليمى ، حيث لم تدخر ا.د حنان الغنيمي عميد المعهد أي جهد فى تقديم الدعم اللازم ، وكذلك نوابها د. حازم النشار ود. نجلاء حسن ود. أيمن الغنيمى ود. هبة متولي نائب المدير لمركز عيون الاطفال بالمعهد.

وأشاد أحمد عز العرب مدير مستشفى سوهاج التعليمي بالدعم الدائم للمستشفى من قبل قيادات الهيئة وعلى رأسها أ د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة ، وخاصة للتخصصات الرمدية الدقيقة مثل الشبكية وشبكية الأطفال والمبتسرين ، وكذلك الأساتذة والزملاء فى معهد الرمد التذكارى لما قدموه من دعم غير محدود فى التدريب والتعليم والتأهيل ، وكذلك كافة قطاعات الوزارة لتحقيق التطوير المستمر فى الخدمات المقدمة من خلال التعاون والتكامل مع كافة القطاعات الصحية محافظة سوهاج.

وأضاف محمد شيخون أحمد استشاري الشبكية ورئيس وحدة الشبكية وعيادة الشبكية للأطفال المبتسرين بأنه فور تشغيل الجهاز تم تصوير وفحص أول حالة لطفله عمرها شهر ، مولودة على 32 اسبوع من الحمل بعد خروجها من الحضانة وتعرضها للأكسجين بالحضانة ، لنعلن بذلك عن دخول هذه الخدمة المتميزة والمتفردة بالمستشفى لخدمة كل أهلنا بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال عيادة الشبكية وعيادة الشبكية للأطفال المبتسرين على أيدى فريق طبى متميز