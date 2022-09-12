​بدون فوائد.. الكهرباء تتيح تقسيط سداد تأمين الاستهلاك عند التعاقد للمشتركين الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وافق مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بجلسته الأولى للعام المالي 2022/2023 برئاسة المهندس محمد شاكر المرقبي – وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس مجلس إدارة الجهاز، على إتاحة إمكانية سداد تأمين الاستهلاك عند التعاقد للمشتركين الجدد مع أي من الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء بالتقسيط على مدار عام وبدون فوائد.

وبناء عليه أصدر الجهاز الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2022 بتاريخ 7 سبتمبر 2022 المتضمن آلية تحصيل تأمين استهلاك التيار الكهربائي من المشتركين الجدد لكل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات التوزيع بالتقسيط على مدار عام (بدون فوائد).

وتعد تلك القواعد استمراراً لسياسات الجهاز وقطاع الكهرباء في دعم تسهيل الإجراءات لكافة المستثمرين.