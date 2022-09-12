شكرا لقرائتكم خبر عن 1136 مشروعا تنمويا بقطاع البنية التحتية ضمن مبادرة حياة كريمة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش محافظة الجيزة أزهى عصورها مع المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، التى كانت بمثابة قاطرة إنقاذ غيرت حياة أكثر من مليون مواطن فى 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، بما يقرب من 1136 مشروعا تنمويا امتد إلى كل قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية فى مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات جنيه؛ استهدفت الارتقاء بحياة المواطنين والتحسين من الخدمات المقدمة إليهم، بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفى هذا الصدد، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تصدر مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بنسب الإنجاز، حيث بلغت 176 مشروعا بنسب إنجاز تتراوح ما بين 60 و 100 %، والتى تنوعت ما بين محطات لمياه الشرب ومحطات رفع ومعالجة؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمواطنى قرى حياة كريمة.

كما أكد المحافظ، أن مشروعات التعليم والصحة تحتلان أيضا جانبا كبيرا من الاهتمام، حيث بلغ عدد المشروعات بقطاع التعليم 80 مشروعا والتى تشمل إنشاء مدارس جديدة أو إحلال وتجديد أو توسعات لمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية، بالإضافة إلى تنفيذ 36 مشروعا فى قطاع الصحة لرفع كفاءة المستشفيات وإنشاء مراكز ووحدات صحية على أعلى مستوى لتقديم الرعاية الصحية اللائقه للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أن قطاع الرياضة ومراكز الشباب قد حظى باهتمام كبير فى ظل سعى الدولة نحو تهيئة المناخ الملائم لأبناءنا لممارسة الرياضة واكتشاف المواهب، حيث بلغ عدد المشروعات بذلك القطاع 43 مشروعا مع تقدم لنسب الإنجاز للإنتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أنه جار تنفيذ 22 مشروعا لمجمعات حكومية خدمية وزراعية للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات دون الحاجه الى ان يسلك المواطن عشرات الكيلو مترات للمركز الاصلى للحصول على الخدمة.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه يجرى إنشاء 8 مشروعات فى قطاع الإسكان بقرى منشأة سليمان وبنى صالح والكريمات ومسجد موسى وكفر الواصلين، وذلك بمركز أطفيح وبقرى عرب العيايدة وغمازة الصغرى بمركز ومدينة الصف الى جانب تنفيذ 3 مشروعات كبرى لتبطين وتأهيل الترع ومخرات السيول.

ومع قرب تسليم مشاريع المرحلة الأولى من أعمال المبادرة، تستعد محافظة الجيزة لبدء شارة المرحلة الثانية بثلاثة مراكز جديدة وهى منشية القناطر والعياط والبدرشين الذين يضمون 83 قرية وتوابعها، بإجمال مستفيدين 1,5 مليون مواطن، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعمل على النهوض بالبنية التحتية ستشمل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز ومنشآت صحية وتعليمية ومراكز للشباب.