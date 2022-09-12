%93 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة حائزى الأسلحة غير المرخصة للحد من الجريمة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة حائزى الأسلحة غير المرخصة للحد من الجريمة؟"، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة حائزى الأسلحة غير المرخصة للحد من الجريمة.



نتيجة الاستطلاع

وأيد 93% من القراء تغليظ عقوبة حائزى الأسلحة غير المرخصة للحد من الجريمة، بينما عارض 7% فقط من القراء تغليظ عقوبة حائزى الأسلحة غير المرخصة.