شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": استلام الأرز الشعير من المزارعين ومستهدف توريد 1.5 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استيلام الأرز الشعير من المزارعين، كما شكلت الوزارة لجنة فى كل موقع لاستلام وتخزين الأرز الشعير المنتج محليا هذا العام تتمثل من مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية رئيس اللجنة وأعضاء من ممثلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة "أمين الموقع التخزين" ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

ويقتصر تسويق الأرز المحلى على شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والبنك الزراعى المصرى والجهات التى يتم اعتمادها من وزارة التموين، وأن تكون هذه الجهات مسئولة عن الكميات التى تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المضارب، وأن تحدد سعر شراء الأرز الشعير المنتج محليا هذا العام بدرجة نظافة 94% ورطوبة لا تزيد عن 14% كما يصرف حافز نقل للمزارعين وموردى الأرز الشعير المحلى بمقدار 100 جنيه للطن عن كل الكمية التى يتم توريدها، كما أن إجمالى المساحة المزروعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان ومن المستهدف توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من إجمالى الإنتاج بواقع طن أرز شعير عن كل فدان مزروع.