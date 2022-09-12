شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر العام يستقبل الدارسين المصريين الجدد بجامعة شيكاغو الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير الدكتور سامح أبوالعينين قنصل عام مصر في شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي، بمقر القنصلية العامة، مجموعة الطلبة المصريين الجدد القادمين للدراسة في جامعة شيكاجو العريقة والتي تصنف أكاديميا من أعلى خمس جامعات أمريكية.

وقال السفير أبو العينين - لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه استعرض مع الطلاب - وبمشاركة كافة أعضاء القنصلية - الدور والخدمات والمعاملات القنصلية التي يتم توفيرها وتقديمها للمواطنين وللمقيمين المصريين في ولايات وسط الغرب الأمريكي، وحرص القنصلية على التواصل الدائم مع أركان الجالية المصرية وتنظيم المناسبات الوطنية والاجتماعية والثقافية والرياضية من أجل تجميع أبناء الجالية وتعزيز روح التعاون وربطهم بالوطن الغالي.

وأضاف أبو العينين أنه تبادل الرأي والمشورة مع الشباب المصري النابه حول أفضل السبل لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من البرنامج العلمي الدراسي الأكاديمي بجامعة شيكاجو، ونقل تجربتهم العملية والعلمية للجامعات المصرية العريقة وطلابها المتميزين لدى العودة بما يحقق صالح مصرنا الحبيبة.