شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس وأسواق حضارية.. خطة استغلال 38 قطعة أرض على مساحة 159 ألف متر بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة وضع خطة عمل لاستغلال 38 قطعة أرض ولاية الإصلاح الزراعى بإجمالى مساحة بلغت 159 ألفا و297 م2، وذلك بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تخصيصها للمحافظة بأحياء "الطالبية والهرم وبولاق الدكرور"، لإقامة مشروعات نفع عام عليها تضم مدارس وأسواق حضارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية خطة استغلال الأراضى التي تم تخصيصها بالجيزة:

1- تشمل الخطة التنموية لقطاع التعليم، إنشاء مدارس جديدة وتنفيذ خطط وبرامج تطوير المدارس القائمة وإجراء خطط الصيانة والتوسعات.

2- تخصيص 148 ألف و147م2 لإقامه 41 مدرسة جديدة، تنفيذا لخطة الدولة نحو تطبيق أحدث النظم والوسائل فى التعلم وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس بالبؤر الساخنة.

3- إقامة المدارس الجديدة بشارع ترسا ومحور عمرو بن العاص بحى الطالبية وشوارع الهرم والعمدة متفرع من المنصورية والمريوطية واللبينى والمنشية بحى الهرم وشوارع أحمد ابراهيم والمساكن والشهيد أحمد حمدى وحمادة الضمرانى والحلوانى وعبد الرحمن هريدى ورشاد الشيمى والملكة والعمدة وترعة عبد العال بحى بولاق الدكرور.

4- تخصيص 9150 م2 لإقامة 11 سوق نموذجى، لتكون بديلا عن الأسواق العشوائية التى تعكس مظهرا غير حضاري وتتسبب فى إعاقة الحركة المرورية.

5- إقامة الأسواق الجديدة بشوارع حسن محمد والثلاثينى الجديد والمواردى وجعفر وعبد النعيم والثلاثينى بحى الطالبية وشوارع المدينة المنورة وسيد ابو زيد بالصفا والمروة والشهيد بحى الهرم وشوارع أحمد ابراهيم من طريق الملكة وراشد المراغى من طريق مساكن كفر طهرمس بحى بولاق الدكرور.

6- تخصيص 2000م2 لإقامه الوحدة المحلية لحى بولاق الدكرور.