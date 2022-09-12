شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مسابقة زراعة الأشجار فى الكنيسة والنتيجة منتصف نوفمبر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء إعلان مسابقة زراعة الأشجار بالكنائس والإيبارشيات المختلفة تحت رعاية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من منطلق حرص الكنيسة الشديد بقضية التغيرات المناخية.

وخلال السطور التالية ننشر تفاصيل المسابقة.

1- لابد من اختيار الأشجار المناسبة للبيئة الخاصة بالمكان ويفضل ( الزيتون – الرمان – التوت ).

2- لابد من مراعاة التنسيق في الزراعة والمظهر الجمالى وتتم الزراعة بالكنائس وخارجها والبيئة المحيطة.

3- تصوير المكان قبل وبعد زراعة الأشجار وتاريخ الزراعة.

4- زراعة ما لا يقل عن 1000 شجرة في المطرانية الواحدة.

5- أشترطت المسابقة أنه يجب أن تحتوى التقارير على توقيع الأب الأسقف وكاهن الكنيسة.

6- تسلم الصور الخاصة بكل كنيسة للمطرانية التابعة لها.

7- تقدم المطرانية التقارير بحد أقصى نهاية أكتوبر 2022 بالمقر البابوى - الأنبا رويس - العباسية – القاهرة.