تنويعات على أعمال عبد الوهاب والموجى برؤية كايرو كافيه فى الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدم فرقة كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، حفلاً فى الثامنة مساء الخميس 15 سبتمبر، على المسرح الصغير تقدم خلاله إعادة صياغة للحني رسالة من تحت الماء وأما براوة للموسيقار محمد الموجى، إلى جانب مجموعة من المؤلفات الشرقية والغربية الموسيقية والغنائية برؤية جديدة تشارك فى أدائها المطربة الواعدة أمنية بكر منها تنويعات على عدد من ألحان محمد عبدالوهاب، لافي إن روز للمغنية الفرنسية إيدي بياف، ومعزوفات من فيلمى صوت الموسيقى، سيدتي الجميلة وغيرها .

جدير بالذكر أن علي شرف مؤلف موسيقي وعازف كمان وبيانو تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1985، ومن الكونسيرفتوار بأكاديمية الفنون عام 1986، وتخصص في العزف على آلة الفيولينة، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى، وبدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم مدحت صالح، محمد فؤاد، علي الحجار، كما ألف العديد من الألحان الاستعراضية لفوازير نيللي وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة.