تعرف على أهم 10 تصريحات لوزير الرى فى منتدى البيئة والتنمية

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القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الافتتاحية لـ"منتدى البيئة والتنمية.. الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27"، الذى ينظمه المجلس العربى للمياه.





وفى التقرير التالى نتعرف على أهم 10 تصريحات لوزير الرى فى المنتدى

‎1- هناك اهتمام دائم من كافة مؤسسات الدولة المصرية تجاه قضايا المياه

2- تزايد الطلب على المياه سيجعل من التوازن بين الموارد والإحتياجات تحدى كبير فى العديد من دول العالم

3- ظواهر مناخية متطرفة فى أوروبا والصين والبرازيل والسعودية، تؤكد أننا لم نعد فى منأى عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

4- مصر تطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ القادم

5- أهمية تعزيز التعاون بين دول العالم ووضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية لزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه

6- نصيب الفرد من المياه فى مصر يمثل نصف خط الفقر المائى العالمى، ومصر من أكثر دول العالم التى تتأثر سلباً بالتغيرات المناخيةداخلياً وخارجياً

7-تأهيل آلاف الكيلومترات من الترع لإعادتها لوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيتالمناسب للنبات

8-مشروعات كبرى لمعالجة وتدوير المياه فى بحر البقر والحمام والمحسمة لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية إعتماداً علىمياه الصرف الزراعى المعالجة

9-تعزيز دور البحث العلمى خلال الفترة القادمة، خاصة فى مجالى معالجة المياه وتحلية المياه المالحة وشبه المالحة

10-ضرورة دعم البحث العلمى للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ندرة المياه والتغيرات المناخية .