برلماني يطالب الوزراء والمحافظين بإلغاء الإجازات أسوة بالرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من جميع الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين، بإلغاء الإجازات والعطلات الرسمية بصفة عامة ويوم الجمعة بصفة خاصة، مؤكدا ضرورة اتخاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلا وقدوة في هذا الأمر.

وقال "شمس الدين" في بيان له أصدره اليوم إن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يتابعون أسبوعيا كل يوم جمعة الجولات المفاجئة التي يقوم بها الرئيس السيسي، لمتابعة الأعمال داخل مختلف المشروعات القومية الكبرى والطرق والمحاور بصفة عامة وداخل نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية متسائلا: "أين يتواجد كل من محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية أيام الجمعة خاصة أن هناك مشروعات متعددة داخل نطاق محافظات القاهرة الكبرى التي لم نر أو نسمع أن أي محافظ منهم يتابع المشروعات داخل محافظته".