وفد "التنسيقية" يشارك في إطلاق المنصة الوطنية للشباب والرياضة "كياني"



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إطلاق المنصة الوطنية للشباب والرياضة "كياني".

تمثل المنصة حلقة وصل بين الوزارات والجهات الحكومية وتوفر العديد من الخدمات والمعلومات التي تهم الشباب، كما تقدم فرصة للمشاركات وإبداء الآراء في أقسام مخصصة لذلك، كما تقوم المنصة علي رصد الأنشطة والتفاعلات في الكثير من الموضوعات.

وتتوافر المنصة على التطبيق الموجود على المتجر الإلكتروني لنظامي تشغيل أندرويد وآيفون، وتأتي في إطار توجه الدولة المصرية للتحول الرقمي.

ضم وفد التنسيقية كل من: المهندس كريم عبد العاطي، المتحدث باسم التنسيقية، والمهندس أحمد نصر الله، والدكتور محمد اللافي، وحسن هجرس.