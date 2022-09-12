مستقبل وطن ينظم مؤتمر التغيّرات المناخية (المخاطر والحلول) بحضور رئيس مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نظمت أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن اليوم، وفي حضور أكثر من 750 قيادة من أعضاء الحزب والخبراء والمتخصصين وعلى رأسهم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ، والمستشار علاء الدين فواد، وزير شؤون المجالس النيابية" والنائب أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام. مؤتمرا ضخما تحت عنوان التغيرات المناخية المخاطر والحلول، بإقامة سبعة حلقات نقاشية تناولت أثر التغيرات المناخية على قطاعات الصحة والسياحة والزراعة والصناعة والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتحديات البقاء.

وقام الدكتور محمد سليمان وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية ومقرر عام المؤتمر بعرض التوصيات التي أثمر عنها المؤتمر في المجالات المختلفة ومن أبرزها: توفير الدعم المالي الملائم لتمويل المشروعات البحثية في مجالات التنمية المستدامة وبحوث تخفيض درجة حرارة الأرض، وأدراج مفاهيم التربية البيئية في المحتوى التعليمي و بشكل الزامي للتعليم الأساسي والجامعي، تخفيض تكلفة تمويل المشروعات الصناعية الخضراء والتوسع في الاقراض للمشروعات التي تراعي البعد البيئي ومنح منتجاتها امتيازات تداولها داخل الأسواق المصرية، وإعلاء مفاهيم المستشفيات الخضراء وتعزيز الصحة و الكود البيئي في الاعتماد الطبي للمؤسسات الصحية.