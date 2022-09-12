"الأعلى للإعلام" يناقش ترتيبات استضافة اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اجتماعه الدوري بحضور كافة أعضاءه.

وخلال الاجتماع تم مناقشة ترتيبات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاستضافة اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ 52، خلال الفترة من 20 وحتى 22 سبتمبر الجاري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تم استعراض الإجراءات اللازمة والتدابير المتخذة لإتمام تنفيذ هذا الحدث بما يليق بمكانة مصر.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أهمية الدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب، معبرًا عن ثقته بأنها ستسهم في إضفاء شكل جديد على العمل الإعلامي المشترك، وتكريس دور الدول العربية في التفاعل البناء مع القضايا الإقليمية والتحديات التنموية التي تواجه كل الدول العربية.