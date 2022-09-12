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الحوار الوطني: 5 نتائج للاجتماع السادس لمجلس الأمناء

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):​

قالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الاجتماع السادس لمجلس الأمناء انتهى إلى عدد من النتائج المهمة يمكن تلخيصها فيما يلي:

1- التوافق على 44 مرشحاً للمحاور الرئيسية الثلاث، واللجان الفرعية لتلك المحاور.

2- إضافة لجنتيْن للمحور السياسي وهما: لجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

3- إضافة لجنة الشباب إلى لجان المحور المجتمعي.

4- إضافة لجنة السياحة إلى لجان المحور الاقتصادي.

5- اختيار الدكتور حسام بدراوي مستشاراً للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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