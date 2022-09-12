شكرا لقرائتكم خبر عن مد المجمعات الاستهلاكية بالمنتجات الغذائية لصرف دعم الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع والمنتجات الغذائية، للاستمرار فى صرف مقررات تموين شهر سبتمبر الجارى لأصحاب البطاقات التموينية، كما يتم صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كل المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا إلى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر ستتم إضافة 300 جنيه.