شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: لدينا استراتيجية طموحة للتوسع فى صناعة السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن سيارات الكهرباء التي استقلها المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في جولته لمتابعة تجهيزات قمة المناخ لن تقتصر على فترة مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الوزارة لديها استراتيجية طموحة للتوسع في صناعة سيارات الكهرباء.

وأضاف السفير نادر سعد في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، أن استراتيجية الحكومة طموحة للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية لأنها تمثل المستقبل، قائلا: "العالم لا يملك رفاهية تسيير السيارات بالوقود الأحفوري".

وتابع،"الدولة لديها خطة طموحة لتنفيذ العديد من محطات الشحن الكهربائية الخاصة بالسيارات التي تعمل بالكهرباء في مختلف محافظات وأقاليم مصر، ونعرض هذه الحوافز على كبار الشركات"، مؤكدا أنه بعد انتهاء الأزمة العالمية الحالية سيكون لدينا من المقومات التي تجذب كبار المصنعين للسيارات الكهربائية.