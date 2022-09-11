شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة ضمن أوائل المحافظات فى عدد المشروعات المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت محافظة الجيزة المركز الثالث على جميع محافظات الجمهورية في إجمالي عدد المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفقًا لإحصائيات المشروعات المشاركة من المحافظات المختلفة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى اليوم، والتي يستمر باب التقدم لها مفتوحًا حتى 18 سبتمبر الجاري على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

واحتلت محافظة الغربية المركز الأول على جميع محافظات الجمهورية في إجمالي عدد المشروعات المشاركة في المبادرة، تليها محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، أسيوط، أسوان، المنيا، الدقهلية، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الإسماعيلية، سوهاج، البحيرة، الشرقية، جنوب سيناء، المنوفية، قنا، بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، الأقصر، الفيوم، مطروح، السويس، شمال سيناء.

وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت أنه على الراغبين في التقدم بمسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشروعاتهم، التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، وذلك حتى 18 سبتمبر الجارى، على أن تحقق المشروعات الأهداف الرئيسية للمبادرة وهي التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث.

جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف فئات "المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".