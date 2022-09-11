حملات لرفع الباعة الجائلين وإزالة أكشاك مخالفة وتعديات للمحال بالجيزة.. صور

القاهرة - سامية سيد - كثفت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى أحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من جهودها لمنع التعديات ورفع الإشغالات والباعة الجائلين تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة فى هذا الشأن.

وقام حى بولاق الدكرور بشن عدد من الحملات شملت شوارع ( الملك فيصل، العشرين، التحرير، ناهيا، المصرف) والتى تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل لإلقائها المخلفات وسيارة نقل خردة ومصادرة ٢٧ توك توك مخالف و٧ عربة كارو يد وعدد ٣ تروسيكل و٧٨٧ حالة إشغال متنوع شملت كراسى وشيش وثلاجات عرض وتروللى وجريل وإستاند ومراجيح وترابيزات بلياردو وموازين.

وفى حملات مماثلة تمكنت أجهزة حى جنوب الجيزة من رفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة الأسقف والبروز المخالفة وتعديات للمحال على الطريق العام بشوارع (زكريا بن بخنس من الأهرام، البحر الأعظم، الحسن والحسين، يافع بن يزيد، رضوان بن الطبيب، مراد )حيث تم إزالة كشك مخالف ورفع إشغالات خاصة بأحد المقاهى الشهيرة.

كما شددت أجهزة الحى من إجراءاتها الرقابية لمنع عودة الباعة الجائلين لميدان الجيزة ومحيطه لتسهيل الحركة المرورية ومنع الازدحامات.

وتم إيداع المضبوطات مخازن الأحياء وتحرير محاضر بالوقائع للمخالفين.