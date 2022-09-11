شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة.. إعلان النتائج وترشيح 190849 طالبا بالكليات والمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعا للعام الجامعى 2022/ 2023 .

واوضحت وزارة التعليم العالى أن مكتب التنسيق بدأ في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة، وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المُتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الجمعة الموافق 9/9/2022 وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب صباح الغد على موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg

وأشارت وزارة التعليم العالى وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المُحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:-

عدد الطلاب المُتقدمين للشعب العلمية: 106436.

عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية: 89751.

الإجمالي: 196187.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أن عدد الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة:

كليات جامعية من الشعبة العلمية: 41926.

كليات جامعية من الشعبة الأدبية: 22815.

الإجمالي: 64741.

معاهد تابعة للوزارة من الشعبة العلمية: 60904.

معاهد تابعة للوزارة من الشعبة الأدبية: 65204.

الإجمالي: 126108.

إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعب العلمية: 102830.

إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبة الأدبية: 88019.

إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبتين: 190849.

وبذلك يكون عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم علي الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022 قد ببغ (579612) طالب وطالبة.

☆ حالات استنفاد الرغبات

• استنفد عدد (3606) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد (1732) طالب وطالبة من القسم الأدبي، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن عنه.

وأشارت وزارة التعليم العالى ، أنه تيسيرًا على أبنائنا الطلاب، سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وفي حدود النسبة المُقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 13/9/2022 حتى يوم السبت الموافق 17/9/2022 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي :-

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.