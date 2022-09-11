عزل راكبين في مطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، راكبين فور وصولهما من الخرطوم، لعدم حملهما شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء، وتم نقلهما إلى إحد المستشفيات القريبة من المطار، تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة الخاصة بإدارات الحجر الصحي المتواجدة في جميع الموانئ والمطارات والمعابر البرية.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل راكبين الأول سوداني الجنسية قادم علي الطائرة السودانية، والثاني صيني الجنسية قادم على طائرة مصر للطيران القادمة من الخرطوم لشهادات التطعيم ضد العدوى، وأمرت الدكتورة أماني الإمام مديرة الحجر الصحي بمطار القاهرة، بعزل الراكبين وتحويلهم إلى مستشفى الحميات للتأكد من خلوهم من العدوى.

وتقدم إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الخدمات الطبية اللازمة للركاب والموظفين من خلال أطقم الأطباء والممرضين وتحويل حالات الطوارئ للمستشفيات الخارجية عبر سيارات الإسعاف على مدار 24 ساعة، ومراقبة وصول الركاب ومتابعة حالاتهم الصحية وتحديدا الرحلات القادمة من البلاد الموبوءة بأمراض تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين حال العدوى واتخاذ اللازم فيما يتعلق بحالاتهم الصحية.