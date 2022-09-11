مؤتمر المناخ.. ما الفرق بين المنطقتين الزرقاء والخضراء وأيهما لرؤساء الدول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انتهت إدارة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية من إعداد خريطة موقع مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم.

وبحسب الخريطة التي نشرها الخليج 365 في وقت سابق، يوجد منطقتين رئيسيتين لأهم أعمال مؤتمر المناخ وهما المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء.

المنطقة الزرقاء

1- تتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة.

2- ستشهد هذه المنطقة جلسات عامة وخاصة وأحداث جانبية ومعارض وأجنحة.

3- يشارك فيها رؤساء الدول والوفود الرسمية والمفاوضون ووسائل الإعلام التي يتم اعتمادها، بجانب منظمات وهيئات معتمدة من قبل سكرتارية الاتفاقية.

4- يتم تطوير البنية التحتية في المنطقة ومتابعة مستمرة لاستكمال ساحات انتظار السيارات والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة.

5- يتم استكمال الأعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات من أجل تقديم نموذج حقيقي وواقعي للتوافق البيئي المستدام للعالم.

المنطقة الخضراء

1- يتم إقامتها في حديقة السلام خلال قمة المناخ.

2- مخصصة للمعارض والأحداث الجانبية، التي يعقدها القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشباب، والوزارات المختلفة، لعرض قصص النجاح والمشروعات والابتكارات والمنتجات ذات الصلة في مجال التصدي لآثار تغير المناخ.

3- مخصصة للعروض الموسيقية والفنية والاستعراضية لرفع الوعي بقضية التغيرات المناخية وأهميتها للإنسان.

4- تم فتح باب الحجز للأجنحة والأحداث الجانبية بالمنطقة الخضراء من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر للجهات الراغبة في المشاركة بالمؤتمر من الشباب والجمعيات الأهلية والمنظمات والشركات بمصر والعالم.

5- يتم الحجز بالمنطقة الخضراء وفق ضوابط واشتراطات تضمن التمثيل المشرف وعرض أفضل قصص النجاح والتجارب البيئية المميزة والتي تعد نموذجا واقعيا للتطبيق يمكن تكراره والاستفادة منه على نطاق أوسع محليا وعالميا.

6- يتم حاليا الانتهاء من تركيب الهياكل والجداريات الخاصة بإقامة المعارض، ومكاتب التسجيل، والخدمات بالدول المشاركة في المؤتمر.

7- يتم تطوير النافورة ورصف الطريق المؤدي للمنطقة الخضراء وتمهيد الأرض لإنشاء المعرض وخاصة الأجنحة المخصصة للمجتمع المدني، والشباب، والعارضين من شركات القطاع الخاص.

8- يتم رفع كفاءة الأماكن المخصصة للأطعمة والكافتيريات ورفع كفاءة المسرح والزراعات الموجودة بالحديقة.

9- يتم تسهيل ربط المنطقة بقاعة المؤتمرات، والقرية البدوية، ومنطقة الخيام، ومركز معلومات التنوع البيولوجي ومتحف مليو دراما.