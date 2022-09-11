ممدوح عباس يحجز على أرصدة الزمالك.. مستشاره القانوني يحسم الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

كشف الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لرئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس، عن حصول موكله على مائة حكم قضائي إبتدائي واستئنافي عن مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك، وذلك منذ عام 2015، 2016.

وأوضح شعيب في بيان له، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن قيام "عباس" بالحجز على حسابات النادي الزمالك بجميع البنوك المصرية.

نوه أن "عباس" رفض الشروع في اتخاذ أي إجراء تنفيذي بخصوص الأحكام النهائية واجبة النفاذ إلا بعد انتهاء كافة البطولات الرياضية التي يخوضها النادي، وانتهاء الموسم الرياضي حتى لا يؤثر ذلك أيًا من الفرق الرياضية، وذلك على الرغم من الإهانات اليومية التي يتعرض لها من قبل إدارة النادي الحالية.

تابع: وليس صحيحًا قيام "عباس" بالحجز على حسابات النادي بكافة البنوك المصرية، إذ أن ما تم من إجراءات هو الحجز على حساب النادي بأحد البنوك فقط، وبعد أن صرح مسئول النادي مرارًا وتكرارًا بتوافر سيولة لدى النادي تقترب من نصف مليار جنيه.

لفت إلى أن أصل قيمة الأحكام التي تم الحجز بها حوالي 50 مليون جنيه، وهو ما لا يمكن التذرع معه بتعطيل مسيرة النادي خاصة في تصريحات إدارة النادي الحالية -سالفة الذكر- عن توافر السيولة المالية.