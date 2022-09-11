"عملت لي عمل علشان معرفش"... أسرار مقتل سيدة على يد ابن عمها في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حياة صعبة وعزلة موحشة وبطالة دامت ١١ سنة حولت شخصا لقاتل ضحيته ابنة عمه التي انهال عليها بالطعنات ليشفي غليله من وساوس بثها دجال في رأسه.

داخل حجرة يجلس في منتصفها شخص وصف نفسه بالـ"شيخ" يمنح ذلك حجاب ويعطي الثاني نصيحة ويزعم علمه بسرائر الأمور لثالث عانى مرارة البطالة والعزوبية.

جلس الرجل يروي معاناته من تأخره في الزواج وضيق في الرزق حتى دخل في حالة نفسية سيئة. هنا أخبره الشيخ المزعوم "معمولك عمل". لم يكد يسمع الرجل تلك الكلمات حتى ذهب بعقله إلى ابنة عمه لاسيما أنها متزوجة بل وزوجت أبنائها آخرهم أصغر منه سنًا فقرر الانتقام منها.

فجر الاحد، تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة بقرية الكريمات.

وجه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابسات القضية كاملة.

تحريات العقيد هشام بهجت مفتش مباحث فرقة الشرق بينت أن عاطلا مفصول من عمله منذ عام ٢٠١١، غير متزوج سدد ٤ طعنات متفرقة بجسد ابنة عمه مستخدما سلاحا أبيض.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن الرائد أحمد يسري رئيس مباحث أطفيح ومعاونه الرائد عبد الحليم الجيار من ضبط المتهم وأداة الجريمة.

أمام اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة، أقر المتهم بجريمته إثر شكه "عملت لي عمل علشان متجوزش وابقى زي البنت".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.