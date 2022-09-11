شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الإعلامي للمؤتمر السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، ختام فعاليات اليوم الثاني للاجتماع على أن يتم مواصلته غدا الاثنين.

وكشف المستشار الدكتور طارق شبل فى مؤتمر صحفى منذ قليل تفاصيل اليوم الثانى لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الافريقية، حيث أكد أن أعمال الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، بدأت في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته وعنوانها "الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها.

وترأس هذه الجلسة المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة، وتحدث فيها الدكتور نبيل احمد حلمى أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية عن "النظام القانوني للثروات الطبيعية تحت المياه"، ثم تلاه في الحديث الدكتور محمد سامح عمر أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة والرئيس التنفيذي السابق لمنظمة اليونسكو وذلك في كلمة مسجلة عن القانون الدولى وتنمية الموارد الطبيعية، ثم تلاه المستشار مازوبى جون كوندى رئيس محكمة النقض بدولة بوركينا فاسو والذى قدم ورقة عمل بعنوان "الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي واستغلالها " ثم تلاه المستشار الدكتور محمد محمد خيرى طه، وقدم ورقة عمل بعنوان "الحق في البيئة الصحية والسليمة بين النص والاغفال، نظرة عامة في التطبيقات القضائية المقارنة".

بدأت أعمال الجلسة الثانية بعنوان الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الأفريقية، وقد رأس هذه الجلسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتحدث فيها الدكتور احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية حيث عرض للتجربة المصرية في الحفاظ على الهوية الثقافية في العولمة ثم تحدثت الدكتورة يسرا محمد شعبان الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعه عين شمس عن الهوية المصرية والتكامل الثقافي الافريقي ثم تحدث المستشار محمد علمى عضو المحكمة الدستورية المغربية حول "دور القضاء الدستوري في النهوض بالحقوق الثقافية والهوية".

دارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الافريقية في موضوعي الجلستين بهدف تفعيل الأفكار التي طرحت خلالها على الدول الافريقيه.