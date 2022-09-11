"تعليم الجيزة" تنظم يوم رياضى بمدرسة السعيدية الثانوية بنين.. صور

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية الجيزة التعليمية، اليوم، فاعليات نموذج محاكاة ليوم رياضي (فني- ثقافي - مسرحي- ورش عمل) بمدرسة السعيدية الثانوية بنين، في ضوء اهتمام الدولة وتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالأنشطة التربوية، وتحت قيادة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وتهدف الفاعلية إلى خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين وتشكيل شخصياتهم واكتشاف مواهبهم وصقلها وتنمية مهاراتهم، وتعزيز القيم الإجتماعية الهامة.

شمل اليوم الرياضي عروضًا لأنشطة كل من: "التربية الفنية - الكشافة –التربية الرياضية – التربية الاجتماعية – التربية النفسية – التربية البيئية والسكانية - الصحافة - المجال الصناعي – الوسائل التعليمية - التربية المسرحية - التربية الموسيقية – الحاسب الآلي – الإقتصاد المنزلي – الوحدة المنتجة – والمعامل"

وأكد مدير تعليم الجيزة، أهمية تفعيل دور الأنشطة المدرسية لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد، وذلک من خلال دمج القنوات التعليمية والتكنولوجية في البرامج الدراسية بتخصيص مساحة لمشاهدة الدروس داخل المدرسة، وتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي بالتناوب في المدارس على مستوى الجيزة.

حضر الفاعلية سمية الخطيب وكيل المديرية، وبدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالمديرية، وبكساوي مصطفى مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية.