شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن البرامج الجديدة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ،الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب ، والدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن البرامج التكنولوجية الجديدة بالكلية وهى (تكنولوجيا سيارات الهجين وتكنولوجيا الميكاترونيكس ) .

وأوضحت جامعة حلوان ، أن بكالوريوس تكنولوجيا الميكاترونيكس يساعد الخريج على أن يصبح تقنيا ماهرا وقادرًا على تصميم وإنتاج وتشغيل وتطوير الأنظمة الذكية والإنتاج والتحكم في عمليات التصنيع المختلفة والأنظمة الميكاترونية المتنوعة، والتي أصبحت منتشرة في التطبيقات الصناعية الحديثة مثل الروبوتات الصناعية وأجهزة التعبئة الآلية والصناعات التي تتطلب تقنيات التشغيل الآلي مثل التصنيع والسيارات والتعدين والشحن والزراعة وايضا مجالات أخرى مثل أجهزة القياس و الأتمتة الصناعية والروبوتات، مشيرة إلى أن هذا المجال الدراسي مخصص لأولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا تكنولوجيين ويواجهون تحديات التصميم والانتاج والتشغيل للأنظمة الميكاترونية المتنوعة والتي تشمل أنظمة ميكانيكية أو أنظمة كهربية يتم التحكم فيها باستخدام تقنيات التحكم الكلاسيكية أو تقنيات التحكم الحديثة.

وأكدت الجامعة، أن البرنامج يوفر البرنامج للطلاب معرفة متعددة التخصصات بما في ذلك أساسيات تصميم وتنفيذ وتشغيل الأنظمة الميكاترونية المتعارف عليها وطرق الصيانة وآليات الاصلاح شاملة للنظام أو الآلية الميكانيكية التي يتم التحكم فيها وكذلك تقنيات التحكم بأنواعها، وكذلك دراسـة عمليات الجودة الصناعية بأساليب حديثة ومتقدمة للحفاظ على مستوى الإنتاج الصناعي كذلك يتم تدريس تحليل العمليات الفيزيائية والكيميائية الأساسية، واختيار المواد غير التقليدية وطرق التحكم في الفصول والمختبرات، فهو يُعد نهج جديد لتحقيق العرض التعليمي ويمنح الخريجين مهارات حيوية في تكنولوجيا الميكاترونيات الحديثة، بما في ذلك الأنظمة الصناعية المؤتمتة الذكية والروبوتات الصناعية والأنظمة المرنة.

بينما برنامج تكنولوجيا سيارات الهجين هو دمج التدريس والبحث والنشاط الإبداعي في بيئة تعليمية جذابة ومليئه بالتحديات وداعمة لإعداد الخريجين موثوق به في قطاع تكنولوجيا السيارات بصفة عامة وتكنولوجيا السيارات الهجين على وجه الخصوص تعليما وصناعة وصيانة وبيعا حيث يساعد بكالوريوس تكنولوجيا السيارات الهجين من جامعة حلوان أن يصبح الخريج تقنيا ماهرا وقادرا علي مواجهة تحديات تكنولوجيا انتاج وتشغيل وخدمة المركبات الكهروميكانيكية الناشئة حديثا والتي كانت تهيمن علي سوق السيارات المستدامة بيئيا .

كما يوضح البرنامج للطلاب معرفة متعددة التخصصات بما في تلك الهياكل التقنية المعقدة للنقل البعيد مع أنظمة السيارات واستعادة الطاقة وتقدمها وطرق الصيانة وآليات الإصلاح، ويتم تدريس تحليل العمليات الفيزيائية واختيار المواد غير التقليدية وطرق التحكم في الفصول والمختبرات.

وجدير بالذكر أن البرامج بنظام الساعات المعتمدة.