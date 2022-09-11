الأحوال المدنية تواصل جهودها في تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الشرطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (الإسكندرية - مطروح - القاهرة – الجيزة –المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج - بنى سويف- كفرالشيخ– الأقصر- المنيا)، أسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج 11134 بطاقة رقم قومي، و33360 مصدراً مميكناً.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتباراً من يوم 10/9/2022.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) للطلبات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، حيث تم استخراج وتوصيل عدد (537) بطاقة رقم قومي، فضلاً عن (508) مصدراً مميكناً.

كما تم إيفاد مأموريات لعدد (10) حالات إنسانية من المرضى ، وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية - النوادي الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد (164) بطاقة رقم قومي.

بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ "كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة، حيث تم استخراج وتجديد (178) بطاقة رقم قومي.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.