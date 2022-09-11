محمد اسماعيل - القاهرة - فيديو قديم.. الداخلية تكشف حقيقة "مخدرات داخل طعام لأحد المحكوم عليهم" بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تتضمن عثور أجهزة الأمن على مواد مخدرة داخل مأكولات لأحد المحكوم عليهم بأحد أقسام الشرطة بالإسكندرية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تتضمن عثور أجهزة الأمن على مواد مخدرة داخل مأكولات لأحد المحكوم عليهم بأحد أقسام الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية.

بالفحص تبين أن مقاطع الفيديو المشار إليها قديمة تعود إلى عام 2019 ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حينه.