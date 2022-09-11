بعد 5 وقائع.. سقوط لص سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن، أحد الأشخاص بالقاهرة لمزاولته نشاطاً إجرامياً في مجال سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".

تعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بأنه حال سيره بدائرة القسم، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، وأقر بأنه قام بارتكاب 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشاد المتهم ضبط المسروقات بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.