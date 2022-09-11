"قفلوا ومش عايز يمشي".. تفاصيل تعدي موظف أمن على شاب بمول شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي متضمناً قيام موظف أمن بأحد المراكز التجارية بالجيزة بالتعدي بالضرب على أحد الأشخاص.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي متضمناً قيام موظف أمن بأحد المراكز التجارية بالجيزة بالتعدي بالضرب على أحد الأشخاص.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجاري تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بوجود مشاجرة داخل جراج أحد المراكز التجارية بين اثنين من رواد المركز التجاري المشار إليه (الشاكيان) وإثنين من موظفي الأمن بذات المركز المشكو في حقهما بسبب اعتراض الشاكيان على صرفهما من المول عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتم ضبط المشكو في حقهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .