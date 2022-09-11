شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون: الإخطار المسبق للاستخدام الأمثل للموراد فى مصلحة شعوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إنه يجب أن تكون الثروات والموارد الطبيعية في القارة الأفريقية، مصدر ارتباط بين دول القارة وليس مصدر نزاع وخلاف.

جاء ذلك خلال مشاركته بمحاضرة متلفزة ومسجلة، فى الجلسة المنعقدة ضمن فاعليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح أو السيسي رئيس الجمهورية وتنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية.

وأكد أستاذ القانون الدولي على أهمية الاستخدام المشترك للموارد الطبيعية بين الدول الأفريقية بوصفها أساس التعاون المشترك بين هذه الدول.

وأشار الدكتور محمد سامح عمرو إلى أن الاستخدام العادل والمنصف للموراد الطبيعية وفكرة التشاور والإخطار المسبق للاستخدام الأمثل لتلك الثروات، في مصلحة شعوبنا الإفريقية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية من فاعليات اليوم الثانى من اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى، جلسة هامة بعنوان دور الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولى لاستغلالها الأمثل.

وكان المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام الاجتماع، اكد مؤتمر صحفى عقد يوم الجمعة الماضية عن أن المحاور التي يتناولها الاجتماع هى 5 محاور يشمل المحور الأول للاجتماع الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، ويتناول المحوى الثاني الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، والمحور الثالث يتناول الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ويهتم المحور الرابع، بدور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.

ويشارك فى اجتماع القاهرة السادس 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الافريقية، ونحو 60 قاضيا من قضاة المحاكم الدستورية الأفريقية.