شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تخاطب مستحقي المعاشات التقاعدية العراقية التوجه للوزارة للحصول عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ناشدت وزارة القوى العاملة، عدداً من مستحقي المعاشات التقاعدية العراقية من المصريين الذين لم يستلموا بطاقات الهوية التقاعدية ، وتعذر الوصول إليهم لعدم وجود وسيلة تواصل معهم ، بالتوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة " الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية" ، وعنوانها 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر – القاهرة، وذلك لاستلام مستحقاتهم المالية الخاصة بالمعاشات من خلال هذه الهوية.
وكانت وزارة القوى العاملة قد تلقت الأسبوع الماضي خطابا ،من مصرف الرافدين العراقي فرع القاهرة ، ،يفيد بأن لجنة هيئة التقاعد والضمان الاجتماعي بالعراق، ستتواجد من اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022،ولمدة اسبوع لاستخراج بطاقات "الماستر كارد" لمستفيدي الرواتب التقاعدية والضمان الاجتماعي من المصريين الذين كانوا يعملون في دولة العراق ،فضلا عن مناقشة المشاكل التى تواجه هؤلاء المستفيدين، وجاء في الخطاب انه سيتم ترتيب المقابلات بالاسماء التي ستعلن على صفحة "المصرف العراقي" على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " ،لكي يتمكن كل متقاعد من المستفيدين من شرح مشاكله والعمل على حلها وصرف مستحقاته.