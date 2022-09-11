الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتحويل فصول بالأزهر لكلية بنات مستقلة

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3206 لسنة 2022، الدكتور مصطفى مدبولي، بتحويل الفصول الدراسية بمحافظة الفيوم التابعة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، جامعة الأزهر، إلى كلية مستقلة باسم كلية البنات الأزهرية بمحافظة الفيوم جامعة الأزهر.

وكانت قد أعلنت جامعة الأزهر أنه تقرر الخميس القادم الموافق 15 سبتمبر الجاري 2022، اخر موعد لاختبارات القدرات فى الكليات التى يتطلب الالتحاق بها ذلك.

وطالبت الجامعة الأزهر الطلاب والطالبات الذين قاموا بالتسجيل على الموقع لإجراء الاختبارات التوجه إلى كلياتهم قبل يوم الخميس حيث لن يتم إجراء أية اختبارات بعد هذا الموعد.