شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كاظم يسلم دعوة من الرئيس السيسي لنظيره الأرجنتيني للمشاركة بقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلّم سفير مصر لدى الأرجنتين محمد كاظم، وزير الخارجية الأرجنتيني سانتياجو كافييرو الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز؛ للمشاركة في قمة قادة العالم التي ستعقد يومي 7 و8 نوفمبر القادم، في إطار مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد - أن السفير المصري أكد تطلع مصر لمشاركة أرجنتينية نشطة وفعالة وعلى أعلى مستوى في أعمال المؤتمر، بما يعكس الدور الريادي للأرجنتين في مجال حماية البيئة والعمل المناخي.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الأرجنتيني - خلال اللقاء - عن تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به مصر كرئيس للدورة المقبلة للمؤتمر وعن دعمها لمصر في تلك المهمة وثقتها في خروج المؤتمر على النحو المنشود، مؤكدا التزام بلاده بقضايا المناخ، مستعرضاً جهودها للتنسيق مع دول منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي من أجل بلورة موقف إقليمي موحد لطرحه خلال مؤتمر COP27.

وناقش الجانبان سُبل تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الممتازة بين البلدين، وكذا كيفية الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، وأكدا أهمية تكثيف اللقاءات بين المسئولين رفيعي المستوي من البلدين واستئناف آليتي المشاورات السياسية واللجنة الاقتصادية المشتركة.