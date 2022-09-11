شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة والكنيسة القبطية يدربان خادمات التربية على السلامة والصحة المهنية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة ان اليوم التدريبي تناول توضيح اهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية والمخاطر التى يمكن ان تواجه الاطفال في الأماكن المختلفة ، وأسس مكافحة الحريق وكيفية استخدام طفاية الحريق ، وذلك من خلال ورش عمل وأنشطة تفاعلية مختلفة ، وقدم التدريب الكيميائي أشرف مرزوق معاون وزير القوى العاملة .
يذكر ان التدريب يأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الكنيسة والوزارة ، وفي ظل توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، ونيافة الانبا يوليوس اسقف الخدمات العامة والاجتماعية و المسكونية بالكنيسة القبطية الارثوذكسية ، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كل قطاعات العمل ، والتوعية بأهدافها والمخاطر الموجودة فى تلك البيئة وكيفية مواجهتها .