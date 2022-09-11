شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الرى يناقش إجراءات التقييم المرحلية لمشروع تبطين الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ‎إجتماعاً لمناقشة موقف أعمال تأهيل الترع ، وإجراءات التقييم المرحلية للمشروع ، وإعداد دليل إرشادي لأعمال التأهيل أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة ، ووضع معايير لأعمال تأهيل الترع خلال المرحلة القادمة.

‎وتبذل الدولة جهود لتوفير منظومة حديثة ومتطورة للزراعة والري، ومن بينها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بتكلفة مستهدفة 80 مليار جنيه لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ ترع بأطوال 5825 كم، علماً بأن تأهيل كيلو متر واحد من الترع يوفر600 فرصة عمل يومية، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 2155 كم من مشروع تأهيل المساقي.

‎و تشمل منظومة الري الحقلي، الانتهاء من تحديث نظم الري بـ 1.02 مليون فدان من الأراضي الجديدة بنهاية يونيو 2021، كما جار تحديث منظومة الري بـ 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة بها في المرحلة الثانية وتنتهى في يونيو 2024.

‎وذكر التقرير العوائد المتوقعة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات، حيث يستهدف توفير 5 مليارات متر3 من المياه، والتي ستساهم فى استصلاح نحو مليون فدان، فضلاً عن رفع كفاءة نقل وتوصيل المياه لـ7.8 مليون فدان بالوادي والدلتا، كما أنه من المتوقع رفع كافة التعديات من مساحة 5 آلاف فدان من جسور الترع والاستفادة منها للتأجير بنظام مقابل الانتفاع.