شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 13 مسجدًا في المحافظات الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 13 مسجدًا، يوم الجمعة المقبل، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 156 مسجدًا، منها 134 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 22 مسجدًا صيانة، وهى على النحو التالي:



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: ​مديرية أوقاف بنى سويف1. أبو حردوف – صفط الشرقية - الواسطى مديرية أوقاف البحيرة2.علوانى حمد البحرى - أبو الشقاف - حوش عيسى مديرية أوقاف المنيا3.الرحمن ال جاد الله – برمشا - العدوة

4.النعيم – سفاى – أبو قرقاص

5.الهدى2 - برطباط - مغاغة

مديرية أوقاف الإسماعيلية6.الإصلاح الزراعى – مركز فايد مديرية أوقاف كفر الشيخ7.أولاد الشامى وبدر – الثمانين – الحامول شرق مديرية أوقاف الإسكندرية8.التوحيد – فنجرى 2 أبو شعيشع - العامرية مديرية أوقاف الفيوم9.الرحمن – عزبة عبد الحافظ – إطسا شرق

10.الحاجة حميدة – دمشقين – مركز الفيوم

مديرية أوقاف القليوبية11.الحاج حسنين – كفر منصور – طوخ - برشوم12.الرحمن درويش – منشية الزهوى – قليوب البلد - قليوب ثانيًا: مسجد الصيانة: ​مديرية أوقاف الغربية1. سيدى على الغندور – إسديمة - كفر الزيات