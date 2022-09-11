ضبط مرتكبي واقعة سرقة شقة سكنية بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف ملابسات واقعة سرقة شقة سكنية بمدينة بدر، وضبط مرتكبي الواقعة.
كان قسم شرطة بدر، بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) بأنه عقب عودته للشقة سكنه اكتشف سرقة مجموعة من الأجهزة الكهربائية.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.