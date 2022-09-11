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ضبط مرتكبي واقعة سرقة شقة سكنية بمدينة بدر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف ملابسات واقعة سرقة شقة سكنية بمدينة بدر، وضبط مرتكبي الواقعة.

كان قسم شرطة بدر، بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) بأنه عقب عودته للشقة سكنه اكتشف سرقة مجموعة من الأجهزة الكهربائية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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